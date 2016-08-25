"Не их праздник": в День Независимости боевики усилили обстрелы украинских позиций - штаб

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении по Троицкому и Луганскому враг еще до рассвета бил из тяжелой артиллерии калибра 122-мм. Вдоль всей линии разграничения: Невельское - Авдеевская промзона - Светлодарская дуга боевики били из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Авдеевку противник расстрелял из танков, а в Луганском применил боевые машины пехоты. Ближе к полуночи оккупанты выпустили около шести десятков артиллерийских снарядов по Семигорью, применив 152-мм калибр, говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении враг бил из 122-мм самоходных установок, выпустил более 100 снарядов по Широкиному. По позициям в Новогригорьевке, Широкином и Старогнатовке вел огонь из минометов 120 калибра. Марьянку и Красногоровку обстреливали из вооружения калибра 82-мм. В Водяном, Широкином и Павлополе применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Около Марьинки задействовали также БТР. Под этим населенным пунктом и в Новотроицком активизировались снайперы врага.

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В Луганской обл. противник из тяжелой артиллерии калибра 152-мм расстреливал позиции в Калиново-Попасному, Новозвановке, Жолобке и Новотошковскую. Во время обстрела Крымского применялось вооружение калибра 122-мм. Также, в Крымском, Попасной и Станице Луганской враг вел огонь из минометов, гранатометов и пулеметов. В Новоалександровке и Золотом стреляли из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Около Крымского окупанты применяли и танки. В Станице Луганской боевые машины пехоты. В районе Новоалександровки работал снайпер.