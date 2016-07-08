Пакет помощи НАТО позволит перестроить систему обороны Украины - МИД

Основная работа по реформированию системы обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО может быть выполнена до 2020 года. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в комментарии украинским журналистам на полях саммита НАТО, сообщает "Европейская правда".

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"Подготовленный документ на 10 страницах, четкая структуризация по направлениям. Сейчас мы говорим не о помощи от отдельных стран-членов, не о том, что происходит в рамках поставок оружия для Украины в двустороннем измерении. Речь идет о приведении украинских вооруженных сил к стандартам НАТО с помощью или трастовых фондов, или других программ", - пояснил глава МИД.

По мнению министра, львиную долю реформ возможно завершить до 2020 года.

"Мы для себя должны ставить амбициозные сроки, и я считаю, что основная работа должна быть осуществлена до 2020 года, то есть за 4 года", - заявил он.

Климкин подчеркнул, что объем финансовой помощи будет постоянно нарастать, пока продолжается реформирование сектора.

"Там есть строка о том, что пакет помощи – это живой документ, то есть мы не можем говорить о суммах. Фонды будут пополняться по мере того, как будут реализовываться и согласовываться отдельные проекты", - заявил он.

Добавим, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что среди практических направлений речь идет о продолжении работы старых и начале работы новых трастовых фондов, которые обеспечивают разнообразную поддержку Украине. В частности, один из новых трастовых фондов будет отвечать за финансирование помощи в разминировании на Донбассе. Также в пакет помощи входит закупка оборудования для усиления киберзащиты и обучение его эксплуатации.

”Мы надеемся прежде всего на консультативную, совещательную помощь в сфере защиты критической инфраструктуры”, - сказала вице-премьер.