НАТО предоставит Украине пакет помощи из 50 "направлений" - Климпуш-Цинцадзе

Об этом в интервью DW рассказала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в четверг, 8 июля.

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"Мы надеемся прежде всего на консультативную помощь в области защиты критической инфраструктуры", - сказала вице-премьер. Однако это лишь одно из многочисленных направлений, что предварительно согласовали министры обороны стран НАТО. "Мы надеемся, что этот пакет будет утвержден с дополнительными конкретными предложениями на заседании (во второй день саммита НАТО в Варшаве, 9 июля - УНИАН)", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Среди практических направлений речь идет о продолжении работы старых и начало работы новых трастовых фондов, обеспечивающих разнообразную поддержку Украины. В частности, один из новых трастовых фондов будет отвечать за финансирование помощи в разминировании на Донбассе. Также в пакет помощи входит закупка оборудования для усиления киберзащиты и обучения его эксплуатации.