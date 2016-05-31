Украинские военные во время столкновения с ДРГ боевиков захватили российский пехотный огнемет (фото)

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что огнемет термобаричный, предназначенный для поражения высокотемпературным полем и полем избыточного давления в жилых помещениях, промышленных застройках, оборонительных сооружениях, а также автомобильной и легкобронированной техники.