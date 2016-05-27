Украинские военные рассказали, как уничтожили БПМ боевиков под Новотроицким (видео)
Командир пехотной роты 41 мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий, позывной "Танцор", рассказал, как его роте удалось подбить БМП боевиков под Новотроицким.
В эфире телеканала 112 Украина он сказал, что о помощи их попросила соседняя рота.
"Боевики начали провокацию-разведку боем в сторону позиций соседней роты. Они не видели, откуда работает БМП, попросили нас включиться. Мы подняли свой беспилотник, увидели, где находится БМП-1, ныне покойная, и открыли по ней огонь из гранатомета. Расстояние было где-то 2,5 км", - отметил Василий.
По его словам, о том, как его роте удалось подбить БМП, спрашивал и президент Петр Порошенко во время недавнего телефонного звонка. "Во-первых, главком поздравил нас с успешным боем и БМП, сказал, что мы молодцы, и он рад, что у него есть такие солдаты. Это было потом очень приятно услышать ребятам. Он интересовался техническими подробностями, каким снарядом, с какой дистанции, с какой позиции, как корректировали", - сообщил Василий.
Читайте такжеВозле Старогнатовки подорвался БТР с украинскими военными (видео)
При этом Василий отметил, что президент пошутил о "Мордоре" и "эльфах". "Мы с товарищем часто шутили, писали в "Фейсбуке", писали о том, что мы эльфы, боремся с Мордором и все такое. И когда от главнокомандующего прозвучали слова благодарности за сбитую мордорскую технику и что нас надо, наверное, официально записывать "вторая эльфийская когорта", это было очень весело, посмеялись, поняли, что все не зря", - резюмировал он.
Ранее в штабе АТО сообщили, что при поддержке боевых машин пехоты, снайперов, огня из гранатометов противник перешел к штурмовым действиям возле Новотроицкого. Украинские военные открыли огонь на поражение и уничтожили вражескую БМП, после чего нападавшие отступили.
26 мая Порошенко позвонил бойцам 41-го мотопехотного батальона, которые уничтожили БМП боевиков под Новотроицким.