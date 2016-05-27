Украинские военные рассказали, как уничтожили БПМ боевиков под Новотроицким (видео)

В эфире телеканала 112 Украина он сказал, что о помощи их попросила соседняя рота.

"Боевики начали провокацию-разведку боем в сторону позиций соседней роты. Они не видели, откуда работает БМП, попросили нас включиться. Мы подняли свой беспилотник, увидели, где находится БМП-1, ныне покойная, и открыли по ней огонь из гранатомета. Расстояние было где-то 2,5 км", - отметил Василий.

По его словам, о том, как его роте удалось подбить БМП, спрашивал и президент Петр Порошенко во время недавнего телефонного звонка. "Во-первых, главком поздравил нас с успешным боем и БМП, сказал, что мы молодцы, и он рад, что у него есть такие солдаты. Это было потом очень приятно услышать ребятам. Он интересовался техническими подробностями, каким снарядом, с какой дистанции, с какой позиции, как корректировали", - сообщил Василий.

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При этом Василий отметил, что президент пошутил о "Мордоре" и "эльфах". "Мы с товарищем часто шутили, писали в "Фейсбуке", писали о том, что мы эльфы, боремся с Мордором и все такое. И когда от главнокомандующего прозвучали слова благодарности за сбитую мордорскую технику и что нас надо, наверное, официально записывать "вторая эльфийская когорта", это было очень весело, посмеялись, поняли, что все не зря", - резюмировал он.

Ранее в штабе АТО сообщили, что при поддержке боевых машин пехоты, снайперов, огня из гранатометов противник перешел к штурмовым действиям возле Новотроицкого. Украинские военные открыли огонь на поражение и уничтожили вражескую БМП, после чего нападавшие отступили.

26 мая Порошенко позвонил бойцам 41-го мотопехотного батальона, которые уничтожили БМП боевиков под Новотроицким.