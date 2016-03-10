Боевики обстреляли силы АТО почти полсотни раз, горячее всего было в районе Авдеевки - штаб

Российские боевики не прекращают обстреливать позиции украинских военных. В течение минувших суток они 49 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Опорные пункты сил АТО на Донецком направлении террористы обстреляли 42 раза.

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"Горячее всего было в районе Авдеевки, где враг обстреливал наши позиции из различных видов оружия, а около 21 часа с САУ калибра 122 мм выпустил 10 снарядов. А впоследствии к обстрелу подключился еще и миномет калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

С БМП террористы обстреливали опорные пункты ВСУ вблизи Новгородского и Луганского.

Отмечается, что неспокойно было в пригороде Донецка, где оккупанты из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли украинские позиции в Песках и Опытном.

"На Мариупольском направлении боевики активизировались возле Марьинки, Гнутового и Гранитного, и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции сил АТО. С полуночи обстрелы прекратились", - заявляют в штабе.