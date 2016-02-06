Боевики "поливали" огнем из минометов, БМП и зенитных установок позиции украинских военных
В течение минувших суток боевики так называемой "ДНР" обстреливали позиции украинских войск на Донецком и Мариупольском направлениях.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Отмечается, что 14 раз враг открывал огонь по нашим опорным пунктам в районе Красногоровки, используя при этом, кроме гранатометов и стрелкового оружия, минометы калибра 82-мм.
Кроме того, были обстреляны из гранатометов различных систем укрепления украинских войск в Луганском, Марьинке, Песках, Опытном, Новгородском, Троицком и Широкино. Также в Опытном противник применил зенитную установку, а в Новгородском – БМП.
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Применение противником минометов калибра 82 и 120 мм по позициям сил АТО зафиксировано в Талаковке, Гнутово, Авдеевке, Зайцево, Майорском и на шахте Бутовка.
"В целом за прошедшие сутки пророссийские боевики 84 раза нарушали режим так называемой тишины. В отдельных случаях наши бойцы открывали прицельный огонь из оружия, разрешенного Минскими договоренностями", - отметили в штабе.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 час 06 февраля 2016 года:за прошедшие сутки ситуация в районе проведения А...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО5 февраля 2016 г.