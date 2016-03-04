Под Горловкой разведка обнаружила реактивные системы "Град-К", которые есть только в армии РФ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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«Недавно поставленные с территории России современные реактивные системы залпового огня «Град-К» (на базе шасси автомобиля «КамАЗ-5350»; находятся только на вооружении ВС РФ) отмечены в районе Горловки», - говорится в сообщении.

Разведчики отмечают, что продолжается переброска с территории РФ боеприпасов, горюче-смазочных материалов и материально-технических средств для нужд 1-го и 2-го армейского корпусов. В частности зафиксировано прибытие эшелонов в следующие пункты назначения: Дебальцево – 240 тонн дизельного топлива; Иловайск – 120 тонн дизельного топлива и пять вагонов с материально-техническими средствами; Ясиноватая – 320 тонн боеприпасов; Краснодон – 120 тонн дизельного топлива и 400 тонн боеприпасов.

Добавим, сегодня группа "Информационное сопротивление" также сообщила, что кроме "традиционных" вооружений - стрелковых, гранатометов, 82-мм/120-мм минометов - российско-террористические войска на Донбассе снова начали использовать для обстрелов позиций сил АТО и гражданских объектов реактивную артиллерию. Официально на Донбассе до сих пор существует "режим тишины".