Разведка проинформировала ОБСЕ о сосредоточении танков и "Градов" боевиков на Донбассе

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны.

"Украинской стороной предоставлена информация представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, артиллерийских систем калибром свыше 100 мм и 122 мм РСЗО “Град” в районах Петровское, Карло-Марксово, Енакиево, Бугаевка, Анновка, Харцызск и Комсомольское", - сказано в сообщении.

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В то же время украинской разведкой были выявлены очередные факты усиления боеспособности соединений и частей 1 и 2 армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса.

В частности, 18-19 февраля наблюдалось перемещение вооружения и боевой техники, личного состава и боеприпасов в такие города как Антрацит (эшелон с военной техникой, в том числе пушки, грузовые автомобили), Ровеньки (15 единиц бронетехники) и Донецк (два автомобиля с боеприпасами к АГС и стрелковым оружием).

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