В "ДНР" заявили о подрыве электровоза под Ясиноватой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на один из сайтов боевиков "ДНР".

В частности, 16 февраля в 19:35 при движении состава из неокупированной части Украины в Ясиноватую произошел подрыв заряда под электровозом. "В результате взрыва семь вагонов сошли с рельсов, один опрокинут набок", - сообщил один из представителей боевиков.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет, восстановительные работы начнутся утром.

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Ранее УНИАН сообщал, что жители Ясиноватой, которая временно оккупирована пророссийскими боевиками, вышли на митинг против "назначения" бывшего "народного губернатора Донбасса" Павла Губарева "мэром" города.