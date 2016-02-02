Жители Ясиноватой вышли на митинг против "назначения" Губарева "мэром" города - штаб АТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Рокировка в руководящей верхушке "ДНР" побудила жителей Ясиноватой выйти на митинг под стены горисполкома. Недовольные назначением одиозного Павла Губарева "мэром" города люди начали стихийную акцию протеста", - отмечается в сообщении штаба АТО.

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В это же время, говорится далее, боевики со стороны ДАПа и Спартака начали интенсивний минометный обстрел по Пескам и Опытному с целью спровоцировать наших воинов на огонь в ответ.

"Жители Ясиноватой обеспокоены, что боевики обстреляют город, чтобы разогнать стихийный митинг, а обвинят в очередной раз Вооруженные Силы Украины", - сообщает пресс-центр штаба АТО.