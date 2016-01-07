За сутки в зоне АТО ранен один военнослужащий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один воин не погиб, но один боец получил ранения», - сказал Лысенко.

Он уточнил, что военный был ранен около города Марьинка во время обстрелов террористов.

Лысенко отметил, что боевые действия в зоне АТО сейчас продолжаются только на Донетчине. «На Луганском направлении продолжается затишье, зато на Донецком боевые действия продолжаются по всей линии фронта», - сказал представитель АП.

Он сообщил, что наиболее активные боевые действия ведутся на Светлодарской дуге, в Горловской агломерации и в районе Донецкого аэропорта. Тяжелое вооружение при этом не применяется.

Как сообщал УНИАН, в рождественскую ночь боевики в зоне АТО 51 раз обстреляли позиции украинских бойцов.