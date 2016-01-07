Боевики "отпраздновали" рождественскую ночь 51 обстрелом сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО о ситуации по состоянию на 6:00.

"Обстановка в зоне проведения АТО обостряется. В Рождественскую ночь боевики пророссийских НВФ в очередной раз продемонстрировали свое истинное отношение к каким-либо христианским ценностям. Захватчики установили настоящий посленовогодний рекорд по количеству нарушений режима "полной тишины". Выполняя указания своих хозяев из Москвы, противник 51 раз применял оружие против украинских защитников", - сказано в нем.

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В частности, боевики открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов в районе Марьинки, из стрелкового оружия и подствольных гранатометов - у Верхнеторецкого. Из такого же вооружения они дважды били по украинским позициям у Гранитного, что на Мариупольском направлении.

Отмечается, что, кроме того, пророссийские гибридные бандформирования провоцировали силы АТО на открытие огня в ответ на окраинах Горловки. В частности, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы разных систем и стрелковое оружие, террористы били в направлении Майорска, Зайцево и Новгородского.

Кроме того, сообщается, что "украинских защитников на подступах к Авдеевки невежды обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия". Из такого же оружия оккупанты стреляли в сторону Песков и Опросного.

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"С начала этих суток ценители "русского мира" уже около 10 раз открывали огонь в сторону наших воинов. В частности, из стрелкового оружия прицельно в районе Новгородского. Беспокоящий огонь из гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов оккупанты в очередной раз вели в районе Донецкого аэропорта и снова севернее Горловки", - сказано в сообщении.

В частности, после полуночи несколько мин из 120-мм минометов, применение которых запрещено Минскими договоренностями, разорвались неподалеку позиций сил АТО у Зайцевого.