ВСУ провели уникальную операцию в Новороссийске: Зеленский раскрыл детали атаки

В атаке были задействованы украинские реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские беспилотные системы.

Силы обороны в ночь на 12 августа провели уникальную операцию по поражению российских позиций в порту Новороссийска. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку и раскрыл детали.

"Этой ночью наши Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске – последнего основного форпоста российского флота в Чёрном море, на расстоянии более 300 километров от линии фронта", – сообщил Зеленский в Facebook.

В частности, как отметил президент, по целям нанесли удары украинские реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские беспилотные системы.

Видео дня

"Подтверждено попадание по позициям ПВО, причалам и инфраструктуре морского порта", – добавил президент.

Также глава государства поблагодарил воинов ВСУ, Службу безопасности Украины, украинские разведывательные службы за меткость и хорошие результаты.

"Оккупационный флот и вся инфраструктура, которая его поддерживает, не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну нужно остановить, и все адекватные предложения для дипломатии на столе", – заявил Зеленский.

Также атаку прокомментировала и украинская оборонная компания Fire Point. В сообщении отмечается, что во время ночной атаки на порт Новороссийска поступали сообщения о пожарах в районе нефтяного терминала и военной гавани, а также об ударе по зерновой инфраструктуре.

В компании добавили, что на территории порта расположены:

нефтяной терминал "Шесхарис";

зерновой терминал;

контейнерные и грузовые терминалы;

военная гавань Черноморского флота РФ.

Атака на Новороссийск

Как сообщал УНИАН, Краснодарский край России этой ночью подвергся атаке сотен дронов, а жители Новороссийска жаловались, что это была едва ли не самая массивная атака за последнее время. Распространялась информация о прилетах и пожарах во многих районах города, в частности, в порту, на нефтяном терминале и возле стоянки кораблей ВМФ РФ.

Ранее FT сообщало, что Украина прекратила удары беспилотников по нефтяным танкерам у порта Новороссийск в Чёрном море после просьбы вице-президента США Джей Ди Венса в конце прошлого месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: