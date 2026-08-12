В Китае прототип магнитного поезда установил рекорд, разогнавшись до скорости самолета

В отличие от обычного поезда, экспериментальный маглев не использует колеса для движения по рельсам.

Демонстрационный образец магнитопоезда (маглев) массой 1110 кг разогнался до 800 км/ч всего за 5,3 секунды. Испытания проводились на специальном треке длиной 1 км в китайской провинции Хубэй, сообщает CGTN.

Этот заезд стал уже третьим за последние шесть месяцев, когда испытательная платформа установила новый мировой рекорд по разгону магнитного поезда на короткой дистанции. Тесты показали, что достижение сверхвысоких скоростей не препятствует контролируемому торможению. После разгона поезд плавно остановился менее чем за 200 метров.

Испытания позволили проверить ряд ключевых технологий, в частности передачу энергии большой мощности в переходных режимах, электромагнитную тягу, управление левитацией на высоких скоростях, точное позиционирование и аварийное торможение.

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В отличие от обычного поезда, экспериментальный аппарат не использует колеса для движения по рельсам. Он движется на магнитах, что исключает трение, а электромагнитная волна продвигает его вперед, словно "гигантская рогатка".

Путь спроектирован с точным выравниванием, отклонения от которого не превышают 0,5 миллиметра. Предполагается, что эту технологию можно использовать не только в транспортных целях, но и для запуска ракет и истребителей.

Несмотря на то, что концепция такого транспорта возникла давно, её масштабному развитию помешали технические и экономические факторы. В настоящее время маглев не способен использовать существующую транспортную инфраструктуру, однако разрабатываются проекты, предусматривающие размещение магнитных элементов между рельсами обычной железной дороги или непосредственно под дорожным полотном.

Революционные разработки – последние новости

Добраться из Лондона в Париж менее чем за полчаса еще недавно казалось сценарием из фантастического фильма. Впрочем, сторонники технологии Hyperloop считают, что в будущем такая скорость сообщения между двумя европейскими столицами может стать реальностью. Концепция предусматривает перевозку пассажиров в специальных капсулах, которые будут двигаться со скоростью более 960 км/ч внутри герметичных труб с низким давлением.

Сообщалось также, что польская компания Nevomo разрабатывает технологию MagRail, которая позволяет использовать принцип магнитной левитации без необходимости строительства новой железнодорожной инфраструктуры.

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