Боевики перебросили 10 танков в сторону Новоазовска - ИС
15:30, 06 октября 2015Война
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На территориях, подконтрольных "ДНР" проводилась переброска тяжелой техники в район Новоазовска.
Под Мариуполь перебросили десяток танков / ukroboronprom.com.ua
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Тымчук.
"В районе Александровки продолжаются маневры техники террористов. Задействованы 8 танков, 28 ББМ различного типа и 10 тягачей, самоходных ПТРК, автомобилей спецназначения. Около 10 танков оттянуты в район населенного пункта Новоазовск", - написал Тымчук.
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Как сообщал УНИАН, лидеры боевиков так называемых ДНР и ЛНР заявили о переносе местных псевдовыборов на Донбассе.
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