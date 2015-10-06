Боевики перебросили 10 танков в сторону Новоазовска - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Тымчук.

"В районе Александровки продолжаются маневры техники террористов. Задействованы 8 танков, 28 ББМ различного типа и 10 тягачей, самоходных ПТРК, автомобилей спецназначения. Около 10 танков оттянуты в район населенного пункта Новоазовск", - написал Тымчук.

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Как сообщал УНИАН, лидеры боевиков так называемых ДНР и ЛНР заявили о переносе местных псевдовыборов на Донбассе.