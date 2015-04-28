Комбат заявляет о подготовке наступления со стороны боевиков: "Бронетехника в обороне не нужна"
Командир полка "Азов" Андрей Белецкий рассказал, что информация, которую предоставляет разведка о действиях врага, становится более тревожной.
"Хочу сказать, что за последние несколько недель, те разведданные, которыми я владею, делают ситуацию более тревожной. Если несколько недель назад я не видел серьезных приготовлений к наступлению, то сейчас в районе Новоазовска собрано огромное количество российской бронетехники", - рассказывает Белецкий ТСН.
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Командир подчеркивает, что такие приготовления боевиков свидетельствуют, что готовится прорыв.
"Как известно бронетехника в обороне не нужна, бронетехника – это средство прорыва. Ее действительно начали нагонять, ее и вправду много, большое количество инструкторов, офицеров... Несомненные признаки подготовки наступления есть", - отметил комбат.