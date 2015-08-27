Россия каждый день ведет разведку беспилотниками на севере Луганщины - штаб АТО

Россия ежедневно ведет разведку беспилотниками на севере Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По словам Мотузяника, противник ведет активную воздушную разведку на востоке Украины. "По информации Государственной пограничной службы, в Троицком районе на севере Луганской области ежедневно ведет разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

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Мотузяник отметил, что российские беспилотники нарушают воздушное пространство Украины, следуя по маршруту: Бабичево – Троицкое – Максимовка – Полтавское.

В Тарасовском районе Ростовской области РФ, граничащем со Станично-Луганским районом Луганской области, вдоль границы накануне утром были зафиксированы полеты российских истребителей, сообщил Мотузяник.

В целом накануне в зоне АТО были зафиксированы три вражеских БПЛА.