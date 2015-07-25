Пограничники зафиксировали 20 вражеских беспилотников, ведущих разведку на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«В пределах Донецкой и Луганской областей зафиксирован полет 20 беспилотников, которые российские наемники использовали для осуществления воздушной разведки мест дислокации украинских военных», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, «несколько часов из стрелкового оружия и из гранатометов российские наемники вели огонь по блокпосту «Марьинка», на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ. Также из стрелкового оружия террористы обстреляли блокпост «Майорское». В ответ пограничники открыли огонь из штатного оружия. Пострадавших среди украинских военных нет».

Кроме того, как отмечается, вдоль линии разграничения продолжаются мероприятия по пресечению незаконного перемещения товаров и грузов. «Всего за сутки задержано 11 транспортных средств, которые перевозили в основном продукты питания на сумму более 450 тысяч гривень. Надлежащих документов на груз не было, кроме того, автомобили двигались в объезд контрольных пунктов. Сейчас их передали представителям фискальной службы для принятия правового решения», - отмечает Госпогранслужба.