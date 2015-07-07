ОБСЕ на протяжении вчерашнего дня зафиксировала 60 взрывов в районе Донецкого аэропорта

Об этом говорится в отчете миссии по 6 июля, опубликованном сегодня, 7 июля.

Ситуация на территории и вокруг Донецкого аэропорта оставалась напряженной.

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Наблюдатели миссии, находясь на наблюдательном пункте Совместного центра по контролю и координации на центральном железнодорожном вокзале Донецка, между 7:30 и 17:30 слышали 60 взрывов, которые были сопоставимы с входным и выходным минометным огнем, а также вспышкой огня из стрелкового оружия, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противовоздушных зениток.

По оценке миссии, взрывы произошли со стороны северо-востока, севера, северо-запада и запада на расстоянии 3-8 км от места нахождения наблюдателей.

Кроме того, миссия сообщает, что ситуация в Широкино остается спокойной. Миссия, находясь на наблюдательных пунктах, расположенных в 1,5 км и 3,5 км на запад от поселка, не зафиксировала никакой военной активности.