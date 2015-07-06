В Широкино создадут 30-километровую зону безопасности – Марчук

Об этом представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук сообщил на своей странице в Facebook.

«Боевики вышли из Широкино, но артиллерийские позиции не изменили. Согласовано, что в центре Широкино будет установлен круглосуточный наблюдательный пункт Общей наблюдательной миссии (ОНМ) ОБСЕ, которая увеличивает для этого количество персонала», - заявил он.

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По словам Марчука, также завершается согласование участия украинских и российских военных, которые входят в ОЦКК (Общего центра контроля и координации), в мероприятиях по контролю ситуации в Широкино во взаимодействии с ОБСЕ.

«Еще очень много работы. Разминирование, санитарно-эпидемиологические проблемы, объекты жизнеобеспечения, обеспечение правопорядка в самом Широкино. Здесь еще не все окончательно согласовано. А главное - это отвод на 15 километров тяжелых вооружений (артиллерия, танки и минометы) от центра Широкино обеими сторонами. То есть создание 30-километровой зоны безопасности», - подчеркнул представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.

«Идет согласование с российской стороной. Это рутинная и нервная работа - точные географические координаты, топография, оценка на местности, обстоятельства тактического и стратегического характера и многое другое», - отметил Марчук.

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По его убеждению, главная проблема в том, что «после Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года и сентября 2014 года, где стоят подписи представителей Украины, России, ОБСЕ, а также представителей так называемых «ЛНР-ДНР», боевики при поддержке России не придерживались их выполнения».

«Они, нарушая эти договоренности, заняли Дебальцево, часть Широкино и вторглись в несколько так называемых «серых зон» по всей линии соприкосновения, и в нарушение этих соглашений продолжают и дальше использовать тяжелые вооружения при обстрелах. Именно поэтому украинская сторона, которая неоднократно предлагала России несколько вариантов демилитаризации Широкино, не может в спешке и безоглядно идти на демилитаризацию этого многострадального населенного пункта. И именно поэтому эксплуатация так называемого "жеста доброй воли" (одностороннего вывода боевиков из Широкино) и навязывание украинской стороне неприемлемого поведения никак не влияет на украинскую позицию», - считает Марчук.

По словам представителя Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, демилитаризация Широкино еще только начинается.

«Параллельно идет очень сложный процесс согласования с российской стороной отвода тяжелых вооружений калибром менее 100 мм для артиллерии, для минометов 85-миллиметровых и танков по всей линии соприкосновения на максимальную дистанцию эффективности их вооружения. Здесь есть некоторые плюсы, но до окончательного согласования еще нужно много поработать. Завтра работа в Минске», - резюмировал Марчук.

Как сообщал УНИАН, 2 июля появились сообщения, что террористы покинули село Широкино вблизи Мариуполя.

3 июля председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг подтвердил эту информацию.

Сегодня, 6 июля, спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что после отхода террористов из Широкино активные боевые действия переместились на север от Мариуполя, противник совершает вооруженные провокации в Николаевке, Старогнатовке и Чермалыке.