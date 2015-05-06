За сутки в зоне АТО погибли 5 военнослужащих, 12 ранены - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий, столкновений и подрыва БТР на фугасе погибли 5 украинских военных, 12 получили ранения.

Читайте такжеНападения диверсантов на силы АТО участились с появлением "зеленки""Есть информация о 5 погибших: четверо во время подрыва БТР на фугасе в районе Светлодарска была засада диверсионно-разведывательной группы боевиков и действительно погиб 1 наш военнослужащий", - сообщил Лысенко.

Ранее украинские СМИ сообщали о шести погибших во вторник - двух в бою под Горловкой и четырех в результате подрыва фугаса под Авдеевкой. Еще один украинский военнослужащий подорвался на растяжке боевиков вчера в Луганской области.