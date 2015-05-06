Силы АТО несут потери: вчера 2 военных погибли под Горловкой, еще 4 - в Авдеевке - СМИ
11:36, 06 мая 2015Война
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Число погибших военных во вторник достигло уже шести человек.
На Донбассе продолжается АТО / Фото УНИАН
Во вторник, 5 мая, под Горловкой боевики "ДНР" из засады напали на бронетранспортер украинских военных. В результате завязавшегося боя двое военнослужащих погибли, еще четверо были ранены.
Об этом LB.ua рассказали военные.
Отмечается, что террористы атаковали украинских военных из посадки (так называемой "зеленки").
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В тот же день в Авдеевке военнослужащие первого батальона 95-й бригады подорвались на фугасе, в результате чего четверо бойцов погибли.
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