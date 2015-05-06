В Крымском на растяжке подорвался военный

Как говорится в сообщении председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, 24-летний боец задел установленную боевиками растяжку с гранатой и получил минно-взрывную травму с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас он находится в больнице Северодонецка.

"В целом в области за вчерашний день и минувшую ночь боевые действия велись в нескольких горячих точках вдоль линии разграничения огня. В Станице Луганской после 22 часов вечера опорный пункт украинских военных обстреляли из автоматического оружия с берега Северского Донца, оккупированного террористами. Возле Катериновки (Попаснянский район) около 9.30 вечера боевики подошли почти вплотную к позициям украинских военных и обстреляли их из крупнокалиберных пулеметов и автоматов.

После открытия ответного огня они отошли", - отметил Москаль.

Читайте такжеНа Луганщине на взрывном устройстве подорвался военнослужащий ВСУКроме того, вблизи Троицкого (Попаснянский район) произошла боевая стычка с боевиками, которые подошли со стороны оккупированной Калиновой. Жилой сектор остался за пределами зоны поражения. Во всех трех случаях никто из мирных жителей не пострадал, информации о раненых или погибших военных не поступало.

В других горячих точках Луганской области боевых действий не зафиксировано. В области началась выплата пенсий за май.