Боевики обстреливают Широкино из тяжелой артиллерии, ранен украинский боец

Как сообщает группа «Информационное Сопротивление» со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Дмитрия Горбунова, утром, 23 апреля, позиции сил АТО в Широкино были обстреляны из 152-мм пушек. С 00:00 до 7:20 в Широкино зафиксировано уже четыре обстрела позиций Национальной гвардии и Вооруженных Сил, в том числе с применением снайперской винтовки.

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По словам Горбунова, после вчерашних обстрелов в 17:30 из танков, в 17:40 формирования "ДНР" ввели в бой самоходную артустановку калибром 150 мм. Боестолкновение с применением тяжелой артиллерии и танков длилось до 20:00.

Во время обстрела из 120-мм миномета, около 20:00 тяжелое осколочное ранение получил 21-летний боец "Азова". В настоящее время он получает медицинскую помощь в мариупольской больнице.

«5 раз формирования "ДНР" применяли тактику "мирного запроса " о прекращении огня, который 5 раз сами и нарушали», - сообщил пресс-офицер.

Ранее группа "ИС" сообщала, что боевики продолжают наращивать свою тактическую группу в районе Широкино.