Демилитаризация Широкино не означает отвода сил - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире 5-го канала.

"Когда мы говорим о демилитаризации, это не значит, что мы должны освободить населенный пункт, и в частности Широкино. Речь идет о том, чтобы в городе Широкино сделать постоянно действующий пункт наблюдателей ОБСЕ", - сказал Турчинов.

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Секретарь СНБО объяснил, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ работают по графику с 7 часов до 17 часов, объезжая территорию, и затем после 17 часов, когда они уезжают на отдых, боевики начинают огонь, который продолжается до 7 часов утра, когда наблюдатели ОБСЕ снова возвращаются к работе.

"Именно поэтому мы требуем, чтобы в таких центрах эскалации, именно эскалации со стороны российско-террористических группировок были постоянно действующие пункты ОБСЕ", - отметил Турчинов.

Также он добавил, что когда речь идет о Широкино в соответствии с Минскими соглашениями, то этот населенный пункт находится под контролем исключительно Украины. "В случае заведения туда постоянно действующего пункта ОБСЕ, наблюдателей ОБСЕ, контроль над городом будут иметь украинские милиционеры, то есть, украинская милиция берет полный контроль над городом, в том числе и над той частью, где окопались террористы", - отметил секретарь СНБО.

По его убеждению, "только в этих условиях мы можем говорить, что наши боевые части уйдут там на километр для того, чтобы демилитаризовать зону, и для того, чтобы прекратить возможность для провокаций со стороны российско-террористических группировок".