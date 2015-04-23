Демилитаризация Широкино практически невозможна - старшина "Донбасса"

Такое мнение он выразил в эфире Еспресо.TV.

"Теоретически - это реально, практически - нет. Потому что, как только мы попытаемся отвести оружие, даже то, которое имеем, как только мы окажемся на позициях без оружия или вообще оставим свои позиции - сепаратисты, поддерживаемые Кремлем, сразу же займут эти позиции, "отморозятся" и тому подобное", - подчеркнул военный.

По словам старшины Бабкина - Широкино должно быть закреплено за украинской стороной в связи с Минскими договоренностями.

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"Широкино и Саханка, откуда они нас обстреливаются из "отведенных" 120-мм минометов каждый день, Широкино, согласно Минским соглашениям, закреплено за украинской стороной. Там должны стоять украинские военные", - отметил он.

Также он сообщил, что сегодня в Широкино были обстреляны журналисты "ВВС".

Секретарь СНБО Александр Турчинов объяснил, как может пройти демилитаризация Широкино.