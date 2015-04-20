На Луганщине автомобиль пограничников подорвался на фугасе: двое ранены
15:20, 20 апреля 2015Война
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Двое пограничников получили ранения.
На данном направлении достаточно часто выявляли диверсантов - ДПСУ / dpsu.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Автомобиль подорвался на фугасе, который вероятно был заложен диверсионной группой противника на одной из дорог в районе населенного пункта Красная Таловка.
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"Сейчас военнослужащие направлены в одну из больниц для оказания неотложной медицинской помощи. Отметим, что на данном направлении достаточно часто выявляли диверсантов, с которыми пограничники неоднократно вступали в бой", - сказано также в сообщении ГПСУ.
Ранее УНИАН сообщал, что пограничники разоблачили группу диверсантов вблизи Майорска.
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