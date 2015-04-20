На Луганщине автомобиль пограничников подорвался на фугасе: двое ранены

15:20, 20 апреля 2015
Война
1006

Двое пограничников получили ранения.

dpsu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Автомобиль подорвался на фугасе, который вероятно был заложен диверсионной группой противника на одной из дорог в районе населенного пункта Красная Таловка.

Читайте такжеРада увеличила численность пограничников

"Сейчас военнослужащие направлены в одну из больниц для оказания неотложной медицинской помощи. Отметим, что на данном направлении достаточно часто выявляли диверсантов, с которыми пограничники неоднократно вступали в бой", - сказано также в сообщении ГПСУ.

Ранее УНИАН сообщал, что пограничники разоблачили группу диверсантов вблизи Майорска.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter