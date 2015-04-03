Пограничники разоблачили группу диверсантов вблизи Майорска

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы. "Вчера около 12.00 в районе Майорска Донецкой области произошло боестолкновение между украинскими пограничниками и диверсионно-разведывательной группой бандформирований", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Харьковщине за последнее время задержано более 50 групп диверсантов

Пограничный наряд, осуществлявший патрулирование в районе железнодорожного депо Майорска, обнаружил около 10 диверсантов, которые тайно перемещались со стороны Горловки в сторону украинских позиций. Пограничники заняли боевые позиции и вступили в боестолкновение. В результате оперативных и слаженных действий пограничного наряда дальнейшее продвижение диверсионно-разведывательной группы было сорвано. Пострадавших среди пограничников нет.