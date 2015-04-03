Пограничники разоблачили группу диверсантов вблизи Майорска

11:09, 03 апреля 2015
Война
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Пограничники обнаружили диверсионно-разведывательную группу боевиков вблизи Майорска.

Пограничники разоблачили диверсионную группу из 10 человек / УНИАН

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы. "Вчера около 12.00 в районе Майорска Донецкой области произошло боестолкновение между украинскими пограничниками и диверсионно-разведывательной группой бандформирований", - говорится в сообщении.

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Пограничный наряд, осуществлявший патрулирование в районе железнодорожного депо Майорска, обнаружил около 10 диверсантов, которые тайно перемещались со стороны Горловки в сторону украинских позиций. Пограничники заняли боевые позиции и вступили в боестолкновение. В результате оперативных и слаженных действий пограничного наряда дальнейшее продвижение диверсионно-разведывательной группы было сорвано. Пострадавших среди пограничников нет.

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