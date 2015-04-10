За сутки в зоне АТО ранены двое украинских бойцов - штаб
13:07, 10 апреля 2015Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, двое получили ранения, подорвавшись на растяжках.
Погибших среди украинских военных нет / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате ведения активных боевых действий никто из наших бойцов не погиб, двое получили ранения. Это произошло в результате подрыва на растяжках возле населенных пунктов Авдеевка и Светлодарск", - сказал Лысенко.
Напомним, вчера, 9 апреля, УНИАН сообщал, что за сутки получили ранения трое украинских военных.
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