За сутки получили ранения трое украинских военных
13:14, 09 апреля 2015Война
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За сутки в зоне АТО трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины среди погибших украинских военных не было, трое бойцов получили ранения.
Ранее УНИАН сообщал, что обстановка в районе Мариуполя обострилась, ранен военный.
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