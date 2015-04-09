За сутки получили ранения трое украинских военных

13:14, 09 апреля 2015
Война
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За сутки в зоне АТО трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины среди погибших украинских военных не было, трое бойцов получили ранения.

Ранее УНИАН сообщал, что обстановка в районе Мариуполя обострилась, ранен военный.

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