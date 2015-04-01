На Луганщине за сутки ранены двое военных - Москаль

Как сказано в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, 31 марта разведывательно-диверсионная группа боевиков проникла на контролируемую Украиной территорию вблизи села Сизое Станично-Луганского района и произошло короткое боевое столкновение с украинскими военными, во время которого один украинский военнослужащий получил легкое ранение. Угрозы его жизни нет.

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Того же дня, вблизи села Камышного Станично-Луганского района 30-летний украинский военный, житель Львова, задел установленную неизвестными растяжку и подорвался на противопихотной мине. Раненого госпитализировали.

В общем за вчерашний день и минувшую ночь боевые действия зафиксированы на нескольких направлениях: на окраине Крымского продолжались периодические перестрелки между боевиками и украинскими силовиками, а на автодороге «Бахмутка» в Станице Луганской и Троицком (Попаснянский район) слышались взрывы. Информация о пострадавших среди мирного населения не поступало, разрушений инфраструктуры нет.