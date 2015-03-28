Между боевиками на Донбассе обостряется противостояние - штаб АТО

На оккупированных территориях Донбасса обостряется вооруженное противостояние между различными формированиями боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Читайте такжеБоевики активизируют силы в Мариупольском направлении - Тымчук

«По данным разведки, на территории, контролируемой бандформированиям ДНР, обостряется вооруженное противостояние между преступной группировкой «министерства государственной безопасности» и другими незаконными вооруженными формированиями», - сказал Лысенко.