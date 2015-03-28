Между боевиками на Донбассе обостряется противостояние - штаб АТО
14:59, 28 марта 2015Война
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Между преступной группировкой так называемого «министерства государственной безопасности» и другими незаконными вооруженными формированиями нарастает конфликт.
REUTERS
На оккупированных территориях Донбасса обостряется вооруженное противостояние между различными формированиями боевиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
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«По данным разведки, на территории, контролируемой бандформированиям ДНР, обостряется вооруженное противостояние между преступной группировкой «министерства государственной безопасности» и другими незаконными вооруженными формированиями», - сказал Лысенко.
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