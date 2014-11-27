Под Докучаевском боевики понесли потери, по ошибке атаковав свои же позиции

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Развертывание и применение дополнительных артиллерийских подразделений южнее Донецка продемонстрировало отсутствие координации и взаимодействия между формированиями боевиков и российскими войсками", – написал он.

В частности, в ходе ведения огня по передовым подразделениям украинских войск, пунктом управления и корректировки ведения огня боевиков были неправильно идентифицированы огневые позиции одного из артдивизионов украинских войск.

Читайте такжеУ боевиков проблемы с ремонтом техники, из России не успевают подвозить запчасти – ИСВ результате боевиками был открыт огонь по своим позициям, одно из подразделений российских войск и боевиков понесло потери.

Как сообщалось ранее, с наступлением холодов в ряде формирований «ДНР» фиксируются случаи дезертирства, а также самовольного отступления подразделений с «передовой».