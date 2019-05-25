Василий Веселый спонсировал покупку нового авто для Фонда "Повернись живим"

Благотворительный Фонд «Повернись живим» оказывает содействие военным в зоне проведения боевых действий на Востоке Украины с 2014 года. На днях Фонд отмечал 5-летие, и на своей странице в сети Fаcеbook отметил, что лучшим подарком станет - новая машина для поездок в зону ООС.

«Наша ласточка верой и правдой служила фонду два года. Лично мне она дважды спасала жизнь. 340 тысяч километров пробега по передовой, а имела на момент покупки уже 300 тысяч. К сожалению, пришло время прощаться, теперь нам нужен новый железный конь», - рассказывает ветеран войны на Донбасе, сотрудник «Повернись живим» Андрей Рымарук.

Фонд за пять лет помощи фронту с помощью небезразличных людей собрал более 150 млн грн на приборы ночного видения, комплекты разминирования, далекомеры, метео- и радиостанции, планшеты с ГРК «Броня» и прочую аппаратуру.

Бизнесмен Василий Веселый решил откликнуться на призыв фонда и поучаствовать в сборе суммы на новое авто.

«Для меня честь быть причастным к такому важному делу. Сейчас, на пятом году войны, особенно важно, чтобы мы не расслабились, чтобы не забыли, что на фронте наши ребята, и им расслабляться некогда. Наша задача - помочь им всем, что нам доступно».

Владелец КПШБ Василий Веселый не первый раз помогает военным. Ранее он помог бойцу АТО получить полугодовой курс реабилитации после ранения.