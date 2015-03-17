Боевики продолжают обстрел сил АТО на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях

За прошедшие сутки российско-террористические войска вели обстрелы позиций украинских войск на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях.

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Наибольшая активность террористов зафиксирована в районе н.п. Авдеевка, Старогнатовка, Пески, Широкино. В районе н.п. Майорский противник в составе нескольких групп атаковал позиции украинских войск сразу с нескольких направлений. Ответным огнем украинские войска сумели остановить атаку противника, последний был вынужден отойти на исходный рубеж", - говорится в сообщении.