Боевики наибольшую активность проявили на Донецком направлении

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Поселок Пески боевики 4 раза обстреливали из танков и боевых машин пехоты, 10 - из артиллерии и минометов. Кроме того, из реактивных систем залпового огня террористы нанесли удары по Тоненькому и Опытному.

На Мариупольском направлении в первой половине дня 4 раза с использованием танков, минометов и гранатометов, преступники вели огонь по поселку Широкине.

Читайте такжеПод Луганском состоялся обмен пленными: 52 боевика обменяли на 140 бойцов АТОВ районе Дебальцево, вблизи поселков Лозовое и Ленинское бандформирования из стрелкового оружия обстреляли наши опорные пункты.

В целом в течение дня противник 32 раза вел обстрелы позиций украинских войск и мирных населенных пунктов.