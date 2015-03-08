За сегодняшний день боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня

Как сообщили УНИАН в пресс-центре АТО, за последние несколько дней наблюдается существенное снижение количества обстрелов и вооруженных провокаций со стороны пророссийских террористических формирований.

Читайте такжеМочанов: в районе Песок между боевиками и силами АТО завязался бойНа Донецком направлении бандформирования 8 раз обстреливали позиции сил АТО, террористы продолжили прибегать к обстрелам по городу Авдеевка.

В частности, в 6 утра и в 15-й, враг вел огонь из гранатометов по городу.

Также Пески дважды попали под обстрел из минометов и один раз из стрелкового оружия и гранатометов. Около 16 часов наши позиции обстреливал вражеский снайпер. Члены незаконных вооруженных бандформирований обстреляли из стрелкового оружия Опытное и Невельське из гранатометов.

На Артемовском направлении боевики обстреляли Майорск из стрелкового оружия и гранатометов, Луганское - из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении около полудня незаконные вооруженные формирования вели минометный огонь по Широкино, в первой половине дня этот населенный пункт обстреляли из стрелкового оружия.

На Луганском направлении утром и до сих пор обстрелов не зафиксировано.

В то же время подразделения противовоздушной обороны сил АТО зафиксировали пролет двух беспилотных летательных аппаратов противника: в 11 утра в районе Широкино, и в 12 дня - над Счастьем Луганской области.