За прошлые сутки погиб один военнослужащий, трое ранены (карта АТО)
За прошедшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, 3 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате провокационных обстрелов погиб один военнослужащий и трое получили ранения", - сказал Лысенко.
По его словам, в течение суток вдоль всей линии разграничения в целом наблюдается выполнения боевиками Минских договоренностей - количество обстрелов значительно уменьшилось. В то же время отмечается активная подготовка боевиков - накопление техники и ресурсов.
Читайте такжеВ зоне АТО активизировались снайперские группы боевиковТакже Лысенко сообщил, что за минувшие сутки в зоне АТО наблюдались полеты 18 беспилотников-розведчиков противника на Луганском, Донецком, Артемовском, Краматорском и Мариупольском направлениях. На последнем, в частности, пограничники зафиксировали восемь полетов беспилотников.