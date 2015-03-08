Мочанов: в районе Песок между боевиками и силами АТО завязался бой

Об этом на своей странице в соцсети сообщил волонтер Алексей Мочанов, находящийся сейчас в зоне АТО.

Читайте такжеБоевики говорят, что держат в донецком аэропорту 100 пленных военных - ОБСЕ "Пески. Перемирие. Не очень хорошо слышно разрывы и стрельбу-трескотню, идет бой", - комментирует он опубликованное видео.

По словам Алексея Мочанова, группы боевиков без передышки пытаются зацепиться за поселок и окрестности.

"Наши огрызаются и не дают", - отметил волонтер.