Мочанов: в районе Песок между боевиками и силами АТО завязался бой
19:59, 08 марта 2015Война
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В районе поселка Пески Донецкой области завязался бой между украинскими военными и пророссийскими боевиками.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети сообщил волонтер Алексей Мочанов, находящийся сейчас в зоне АТО.
Читайте такжеБоевики говорят, что держат в донецком аэропорту 100 пленных военных - ОБСЕ "Пески. Перемирие. Не очень хорошо слышно разрывы и стрельбу-трескотню, идет бой", - комментирует он опубликованное видео.
По словам Алексея Мочанова, группы боевиков без передышки пытаются зацепиться за поселок и окрестности.
"Наши огрызаются и не дают", - отметил волонтер.
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