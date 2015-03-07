За день интенсивность обстрелов в зоне АТО уменьшилась
В течение субботы, 7 марта, интенсивность обстрелов позиций украинских военных в зоне АТО несколько уменьшилась, сообщает пресс-центр АТО.
Наибольшее количество обстрелов террористы нанесли на Донецком направлении - боевики 9 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Пять огневых ударов из стрелкового оружия, гранатометов и зенитной установки боевики нанесли по Авдеевке.
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Дважды обстреляли из гранатометов и один раз с миномета Пески, а стрелковое оружие применили в направлении поселка Опытное.
На Мариупольском направлении боевики из стрелкового оружия, гранатометов и дважды минометов обстреляли Широкине. А около 16 часов преступники вели огонь по этому населенному пункту с танка.
На Артемовском направлении противник обстрелял из минометов Луганское и дважды Лозовое.
На Луганщине незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия в направлении позиций сил АТО вблизи Старого Айдара, подчеркнули в пресс-центре.
"В общем, 7 марта с 5 утра до 18 вечера зафиксировано 18 раз нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.