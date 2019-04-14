Война на Донбассе: ВСУ ответили на вражеские обстрелы, двое оккупантов ликвидированы

В течение суток враг четыре раза применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В течение минувших суток, 13 апреля, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди личного состава ООС нет.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг обстреливал украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, четыре раза применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм – 2 раза, минометы калибра 82 мм – 2 раза).

Отмечается, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 13 апреля двое оккупантов были уничтожены, пятеро – ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее командующий ООС генерал Сергей Наєв заявил о росте военных угроз накануне второго тура выборов президента Украины.