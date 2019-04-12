РФ перебросила на оккупированный Донбасс новую партию танков и «Градов» - Тымчук

Также с территории РФ было доставлено около 2300 тонн горюче-смазочных материалов.

Россия перебросила на территорию оккупированного Донбасса до десяти тягачей с танками Т-72 и четыре установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

Об этом народный депутат, руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

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"С территории РФ было перемещено до 10 тягачей с танками Т-72 и четыре 122-мм РСЗО "Град", -сообщил он.

Также Тымчук отметил, что для обеспечения деятельности оперативной группировки российско-оккупационных войск с территории России было доставлено около 2300 тонн горюче-смазочных материалов.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил один украинский защитник погиб, восемь получили ранения.