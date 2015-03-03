Прокуратура привлекла к ответственности 17 тыс. дезертиров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель генерального прокурора - военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время собеседования с членами комиссии по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

В частности, секретарь конкурсной комиссии Евгений Захаров отметил, что изучая общественные настроения, не увидел ни одного положительного отзыва о Матиосе, и в связи с этим секретарь комиссии попросил Матиоса, чтобы тот отметил, что может сказать сообществу, чтобы получить поддержку людей.

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"Общественный запрос при ухудшении экономической ситуации обеспеченности основной массы общества, он нуждается виновных. Человек, или я, который занимает должность военного прокурора, который вынужден и обречен на фоне обнищания основной массы населения, привлекать к уголовной ответственности более 17 тыс дезертиров, не может быть хорошим", - подчеркнул Матиос.

Также Матиос отметил, что только действия человека должны свидетельствовать о результате, а не слова.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Авакова, милиции Донбасса нужно 20 тысяч человек для замены дезертиров и предателей.