Милиции Донбасса нужно 20 тысяч человек для замены дезертиров и предателей – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что милиции Донбасса нужно 20 тыс. человек для замены дезертиров и предателей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В здании МВД на командирских этажах, да и в целом по управлениям – пустынно. Все разъехались, точнее - всех отправил. Огромные территории страны, освобожденные от террористов, остались без местной власти и милиции», - отметил министр.

Читайте такжеТурчинов сообщил, когда ВР ратифицирует Соглашение о направлении австралийских полицейских на Донбасс

В то же время он подчеркнул, что «идет тяжеленная работа по восстановлению системы порядка, с учетом всего произошедшего».

«Как найти, по нашим оценкам, почти 20 000 человек, которые должны заменить дезертировавших и дискредитировавших себя милиционеров? Как реагировать на кричащие показатели проверок полиграфом сотрудников, что одели форму милиции, после трех месяцев паузы на Донбассе?..», - написал Аваков.