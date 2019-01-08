Ситуация на Донбассе: оккупанты один раз нарушили режим тишины

Враг обстрелял из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты ВСУ вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска один раз нарушили режим тишины.

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Как сообщает в вечерней сводке пресс-центр операции Объединенных сил, опорные пункты украинских войск вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

"Вместе с тем, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, 7 января на Донбассе оккупанты 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения.