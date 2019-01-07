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Ситуация на Донбассе: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, ранен военный

18:50, 07 января 2019
Война
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Позиции украинских воинов обстреливали из пулеметов и гранатометов / фото УНИАН

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Как сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил, в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

"Позиции украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный на Луганском направлении, в районе с. Луганское на Светлодарском направлении, с. Березовое на Донецком направлении и вблизи н.п. Павлополь на Мариупольском направлении", - сообщили в штабе.

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Теги: #обстрелы боевиков#обстрелы в зоне АТО#день в АТО