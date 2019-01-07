Ситуация на Донбассе: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, ранен военный
18:50, 07 января 2019Война
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Позиции ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позиции украинских воинов обстреливали из пулеметов и гранатометов / фото УНИАН
С начала суток 7 января боевики российско-оккупационных бандформирований четыре раза нарушили режим прекращения огня.
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Как сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил, в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.
"Позиции украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный на Луганском направлении, в районе с. Луганское на Светлодарском направлении, с. Березовое на Донецком направлении и вблизи н.п. Павлополь на Мариупольском направлении", - сообщили в штабе.
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