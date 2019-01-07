Ситуация на Донбассе: оккупанты 4 раза нарушили режим тишины, ранен военный

Позиции ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток 7 января боевики российско-оккупационных бандформирований четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеШтаб ООС рассказал о ситуации на Донбассе накануне Рождества

Как сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил, в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

"Позиции украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный на Луганском направлении, в районе с. Луганское на Светлодарском направлении, с. Березовое на Донецком направлении и вблизи н.п. Павлополь на Мариупольском направлении", - сообщили в штабе.