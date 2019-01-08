Рождество на Донбассе: боевики били из гранатометов и пулеметов, 1 раненый
За прошедшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения не зафиксировано. 1 украинский военный получил ранение.
Читайте такжеЭксперт дал оптимистичный прогноз на 2019 год насчет ситуации на Донбассе
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 8 января.
Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Станица Луганская, хутора Вольный, в районе поселка Луганское, поселка Березово и вблизи населенного пункта Павлополь.
"В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства", - подчеркнули в штабе.
По данным разведки, 7 января 4 боевиков погибли и 2 получили ранения.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал. В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в отчете.