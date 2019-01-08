Эксперт дал оптимистичный прогноз на 2019 год насчет ситуации на Донбассе

Эксперт объяснил, почему в этом году не стоит ожидать больших обострений на Донбассе.

В год президентских и парламентских выборов в Украине Кремль воздержится от терактов и военных обострений на Донбассе, чтобы не разжигать антироссийские настроения украинских избирателей еще больше.

Такое мнение выразил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, комментируя старт президентской избирательной кампании в Украине, передает «Обозреватель».

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По мнению эксперта, в новом году РФ вряд ли решится на теракты в Украине.

"Общество мобилизуется после террористического акта, особенно если кровавый теракт. Нужны такие теракты России на территории Украины? Ясно, что не нужны, потому что даже если Россия не приложит к этому руку, у нас сразу будет понимание, что это сделала РФ. Такие теракты, скорее всего, не будут осуществляться в течение 2019 года, ведь весь 2019 год будут выборы", – считает он.

Также Петренко не ожидает больших обострений на линии разграничения на Донбассе.

"Мы должны понимать – любое применение оружия на линии столкновения, переход линии соприкосновения или активация боевых действий в этот период приведет к усилению патриотических чувств украинцев и, соответственно, к голосованию за тех, против кого выступают россияне... Кремль это прекрасно понимает. Поэтому я считаю, что этого не будет происходить в данный период", – пояснил он.