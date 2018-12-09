Российская танковая армада на границе с Украиной попала на спутниковые снимки
02:06, 09 декабря 2018Война
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Военная техника расположена всего в 18 километрах от российско-украинской границы.
Были замечены сотни российских танков у границы с Украиной / Twitter Defence Blog
На спутниковых снимках Google Earth, сделанных в конце ноября и демонстрирующих пригород Каменск-Шахтинского в Ростовской области, были замечены сотни российских танков у границы с Украиной.
Спутниковые снимки местности с длинными рядами техники разместил в своем Twitter Defence Blog.
Издание отмечает, что военная техника расположена всего в 18 километрах от российско-украинской границы. Кроме сотен танков, прежде всего Т-64 и Т-62М, на снимках можно рассмотреть, в частности, несколько тысяч военных грузовиков.
Как сообщал УНИАН, на Крымском мосту заметили колонну военной техники.
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